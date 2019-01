Guardie ecologiche volontarie, un corso per aspiranti Gev

La Comunità Montana Valli del Verbano organizza un Corso destinato alla formazione di aspiranti guardie ecologiche volontarie – GEV.

Il percorso formativo della durata complessiva di 62 ore avrà inizio a partire del mese di aprile 2019.

CHI SONO LE GEV

Le GEV sono cittadini che volontariamente e gratuitamente scelgono di prestare un servizio pubblico per la tutela dell’ambiente. La GEV presta servizio secondo le modalità previste dalla Legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9 e successive modifiche e integrazioni che disciplina il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. La GEV in servizio ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale e nell’ambito del territorio di competenza, ha poteri di Polizia Amministrativa come previsto dalla legge.

COSA FANNO LE GEV

Nello specifico le Guardie Ecologiche Volontarie:

Promuovono l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla; Vigilano sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1, fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale; Collaborano con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale; Collaborano con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

