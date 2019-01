Imparare lavorando con “sistema duale salesiano” del CIOFS Castellanza

Dopo le scuole medie con un occhio allo studio e uno al lavoro.

Quale scuola superiore? Ai dubbi degli allievi (e delle famiglie) che in questi giorni devono scegliere, il Centro di Formazione Professionale delle Salesiane di Castellanza risponde con i propri corsi tri-quadriennali del “sistema duale” in cui la scuola entra in azienda e l’azienda entra nella scuola.

Didattica innovativa, laboratori tecnici all’avanguardia e attenzione ai diversi stili di apprendimento fanno del CIOFS un centro che coniuga la formazione col mondo del lavoro.

La formazione, infatti, si inserisce sempre più in azienda grazie a stage e alternanza scuola/lavoro individualizzata da 200 a 500 ore durante l’anno formativo, spesso in piccole medie imprese e artigianali ma anche con la presenza di nomi significativi (es. nel settore vendite avviate significative collaborazioni con Zodio, Kiabi e Carrefour) o nella sala bar con Hotel Gran Milan di Saronno, Principe di Savoia di Milano, i Golf Club Le Robinie e di Carimate, Peck.

Ma sempre di più anche “l’azienda entra nella scuola”, coinvolgendo gli allievi in attività formative dentro ad una dinamica produttiva. Ecco la RSA Sant’Erasmo di Legnano che ha affidato ragazzi del settore acconciatura del centro Salesiano il taglio e la piega di tutti i propri ospiti attraverso un regolare incarico. O gli allievi del settore Sala Bar hanno collaborato che con la contrada di San Domenico di Legnano per la realizzazione delle iniziative, sperimentando “dal vivo” il servizio di sala in forma tradizionale e di catering. O Il settore Vendite (che forma commessi, addetti alla vendita sia in negozio che nella grande distribuzione) che dall’inizio dell’anno scolastico ha realizzato per e propri servizi di vendita per conto di AIL, Banco Farmaceutico, Banco Alimentare, sviluppando competenze professionali ma sperimentando anche un percorso educativo.

E i risultati si vedono: dal 40 al 70% degli allievi del CIOFS FP di Castellanza (a seconda del settore) risulta aver già trovato lavoro a sei mesi dal termine degli esami per la qualifica o il diploma professionale. E sappiamo che l’inizio dell’anno nuovo spesso offre ai giovani opportunità di inserimento maggiori del periodo estivo… Quindi i giovani occupati “del Ciofs” sono superiori alla media nazionale e regionale.

Ad esempio nel settore vendite hanno recentemente assunto nostri allievi Unieuro, Metro, Tezenis, Mc Donalds. Oppure nel settore sala bar tra i nostri partner figurano il ristorante Buongusto (Tigros), La Fornace (Poli Hotel) e Settimo Cielo.

Molti imprenditori, potendo vedere all’opera i nostri allievi per periodi significativi, chiedono di poterli assumere anche mentre studiano (per non vederseli “portare via” dalla concorrenza).

Ecco che da Castellanza in soli 4 anni già più di 50 allievi hanno sperimentato l’apprendistato di primo livello come modo per conseguire il titolo di studio lavorando (e guadagnando) davvero sulle orme di Don Bosco che stipulò il primo vero contratto di apprendistato italiano.

Per approfondire, CIOFS FP svolgerà il 12 gennaio 2019 dalle 9:30 all’12:30 l’Open Day in via Card. Ferrari 7 ang. via Montessori (presso l’Istituto Maria Ausiliatrice) a Castellanza. Sarà presentato anche il nuovo corso per estetiste.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.