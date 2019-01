Incroci, dossi e strisce: 200.000 euro per rendere le strade più sicure

Sono alcuni dei punti più delicati delle strade della città. Punti in cui ci sono stati tanti incidenti, alcuni “spettacolari” ma di lieve entità e altri purtroppo molto più gravi. Ed è proprio in queste zone sensibili che presto le cose cambieranno grazie ad uno stanziamento complessivo di 200.000 euro. La giunta lo ha deciso alla fine dello scorso anno e i progetti di Agesp sono già pronti.

Complessivamente sono previsti tre attraversamenti pedonali rialzati, un incrocio rialzato, una rotatoria e alcune modifiche al percorso del trasporto pubblico locale. Nel caso degli attraversamenti pedonali gli interventi saranno in via per Cassano Magnago/via Camillo Tosi, in via Chisimaio e in viale Alfieri (all’altezza dell’ingresso della Chiesa). L’incrocio che invece sarà rialzato è l’ormai famosa intersezione tra via Galvani ed Isonzo mentre la rotonda che diventerà definitiva è quella di piazza Somalia, nel quartiere di Borsano. Ci saranno poi alcune modifiche alla viabilità di Sacconago per consentire nuovi percorsi delle linee di autobus.

Dei 200.000 euro a disposizione una buona fetta (88.000 euro) verranno assorbiti dalla realizzazione della rotonda in piazza Somalia, oggi già presente con New Jersey di plastica. 20.000 euro saranno poi utilizzati per l’incrocio rialzato mentre tutte le altre opere richiederanno tra gli 8 e i 13mila euro. C’è anche un piccolo “avanzo” di 5.000 euro con cui saranno realizzati alcuni passaggi pedonali con vernice bi-componente plastico ad alta rifrangenza e durata.

Secondo il cronoprogramma ora che è arrivata la delibera del comune i lavori potranno essere messi a gara e i lavori veri e propri potrebbero iniziare in estate. Per realizzare tutte le opere sono previsti 4 mesi di lavori