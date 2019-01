Investiti due cani in autostrada, in A8, tra Solbiate Arno e Castronno, in direzione Varese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti gli animali sono stati investiti da un’autovettura e sono morti sul colpo mentre non c’è stata nessuna grave conseguenza per il conducente della macchina.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale mentre gli animali sono stati spostati dalla carreggiata e verranno fatte le verifiche per capire se sono in possesso di microchip.