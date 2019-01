Con la marijuana nelle mutande, arrestato

L’hanno notato, fermato e perquisito: gli agenti delle Volanti hanno arrestato nel pomeriggio di ieri (lunedì 14 gennaio) nel quartiere varesino di Bizzozero un ragazzo di 23 anni per detenzione ai fini di spazio di droga.

Il giovane è stato sorpreso con addosso 18 involucri di marijuana, più un altro quantitativo di erba all’interno degli slip per un quantitativo complessivo di 23 grammi. Nella sua abitazione, inoltre, è stato trovato anche un bilancino ancora sporco di stupefacente.

Il ragazzo ha un lavoro e alcuni procedimenti in corso per droga, furto e reati minori. Il giovane è comparso oggi, martedì 15 gennaio, di fronte al giudice per il giudizio per direttissima: arresto convalidato e misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni giorno.