Mastini, prima sfida di fuoco: in via Albani la capolista Caldaro

Tre partite decisive. Non tanto per l’accesso alla Coppa Italia (che sarà organizzata di nuovo a Varese), non tanto per la qualificazione al Master Round che pare quasi certa, quanto per capire quanto davvero valgono i Mastini negli incroci d’altissima quota.

Caldaro in casa, Feltre fuori, Aosta in casa: questo il trittico di confronti che comincia giovedì 12 alle 20,30 contro i Lucci capaci fino a qui di intascare 54 punti sui 57 disponibili. Due dei tre “mancanti”, sono proprio quelli colti dai gialloneri nella partita di andata, 3-4 ai rigori, per l’unica sconfitta patita in questa stagione dagli altoatesini. Che, dunque, proveranno a vendicarsi con la formazione di Glavic che per questo incontro lamenta alcune assenze.

Al big match non prenderanno parte infatti Dennis Perino, impegnato con la Nazionale U20, né gli infortunati Sebastian Allevato e Nicolò Fanelli. Anche all’andata però il Varese dovette fare a meno di diversi uomini e dovrebbe comunque avere una panchina sufficientemente lunga per non patire problemi di fiato. Anche perché con Glavic la preparazione atletica dovrebbe essere assicurat.

In scena andrà anche una sorta di derby finlandese vista l’importanza di Kuronen e Maekinen per le sorti giallonere (anche Perla ha passaporto di Helsinki) e visto che il Cadaro è allenato da Teemu Virtala che dirige in pista il fratello Marko e il top scorer Oskari Siiki. A dirigere l’incontro ci saranno Bassani e Boverio assistiti da Cusin e Pignatti.

IHL

PROGRAMMA: Como – Valdifiemme 2-4; Appiano – Feltre, 3Zinnen Dolomites – Alleghe, Bressanone – Fassa (ore 20); Pergine – Valpellice, VARESE – Caldaro (ore 20,30). Riposta: Aosta.

CLASSIFICA: Caldaro 57; Aosta 45; Feltre 41; VARESE* 39; Appiano*, Alleghe* 27; Pergine, 3Zinnen Dolomites 25; Valpellice* 23; Fiemme 20; Fassa 19; Como 10; Bressanone* 8.