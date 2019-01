La Pro Patria torna in campo, domenica arriva l’Olbia

Il 2019 si sa, non sarà un anno come gli altri per la Pro Patria. Il mondo biancoblu ha già iniziato i festeggiamenti per il centenario con i primi eventi, ma la speranza è che anche la squadra possa offrire momenti di festa ai propri tifosi.

Dopo la pausa invernale i tigrotti scenderanno in campo domenica 30 gennaio (ore 14,30) per la prima del 2019 – e seconda del girone di ritorno – ospitando allo “Speroni” l’Olbia.

Il mercato invernale, ancora aperto fino alla fine del mese, per ora non ha registrato movimenti in casa Pro Patria; come affermato anche dal direttore sportivo Sandro Turotti, probabilmente non si ci saranno interventi. Nei giorni scorsi da Alessandria è arrivata la voce di un possibile ritorno del laterale destro Nicolò Cottarelli, protagonista in biancoblu l’anno scorso e ai margini della compagine grigia quest’anno. Con il passare dei giorni però la pista si è raffreddata e, almeno fino a domenica, non si attendono novità a riguardo.

Per quanto riguarda il campo, l’unico indisponibile per domenica sarà il laterale destro Christian Mora. Mister Ivan Javorcic dovrà decidere chi schierare al suo posto tra Riccardo Colombo, Alex Pedone – già visto in stagione in quel ruolo – e Alessio Marcone, provato a più riprese sulla fascia destra.

Intanto la società comunica che è stata aperta la prevendita: