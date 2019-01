Un altro cambio allenatore prima della Pro Patria

Potrebbe essere una tattica per affrontare la Pro Patria. Scherzi a parte, l’Olbia ha deciso di cambiare allenatore, o meglio ritorna sui propri passi. La società sarda ha esonerato Guido Carboni e richiamato Michele Filippi, sollevato a sua volta dopo l’undicesima giornata.

L’Olbia, che sta lottando per la salvezza, arriva da un pareggio 1-1 contro l’Albissola e non vince una partita dal 4-3 in casa della Carrarese all’ottava giornata. Carboni alla guida della squadra non è mai riuscito a fare risultato pieno, infilando cinque pareggi e quattro sconfitte.

I precedenti stagionali riguardo ai cambi di allenatore prima delle sfide con la Pro Patria, sono quelli di Albissola e Pro Piacenza. I liguri si affidarono a Claudio Bellucci conquistando un pareggio, andò meglio ai piacentini, che riuscirono a battere i tigrotti 2-1 grazie a mister Riccardo Maspero, salvo poi veder peggiorare i problemi societari che ora rischiano di far estromettere la squadra dal campionato.

Pro Patria – Olbia sarà la prima gara del 2019 per i tigrotti, in programma domenica 20 gennaio alle ore 14.30 allo “Speroni”.