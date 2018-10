L’Albissola si affida a Bellucci in vista della Pro Patria

Dopo la dolorosa sconfitta interna contro il Piacenza, la Pro Patria scenderà in campo domenica 28 ottobre (ore 16.30) a Chiavari contro l’Albissola, neo promossa come la Pro Patria ma debuttante tra i professionisti, anche perché la società è nata solo nel 2010.

Dopo le sette giornate di campionato disputate finora, i liguri sono fermi a un solo punto, conquistato nel pareggio 1-1 contro il Piacenza. Dopo l’ultima sconfitta – 2-0 in casa dell’Arezzo – la società ha deciso di provare a cambiare esonerando il tecnico della storica promozione in Serie C Fabio Fossati e chiamando l’ex attaccante di Sampdoria e Napoli Claudio Bellucci.

Sarà la seconda chance per Bellucci su una panchina tra i professionisti. Dopo tante stagioni nelle giovanili della Samp, nel 2017 è stato assunto dall’Arezzo, venendo però esonerato dopo solo 4 giornate di campionato che hanno reso una vittoria e tre sconfitte.

Da oggi sono aperte le prevendite per la gara di domenica allo stadio di Chiavari, che è sede delle gare interne dell’Albissola.