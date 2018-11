Pro Patria al tappeto, il Pro Piacenza vince 2-1

Pro Patria che cade al “Garilli” di Piacenza, per la gioia della sponda rossonera della città che ritrova così la vittoria casalinga, latitante dallo scorso 28 aprile contro l’Arzachena. Parte bene dunque il percorso di Riccardo Maspero sulla panchina piacentina, che ha convinto per la mole di gioco creata. Pro Patria invece che si lecca le ferite e rimpiange: sono due le colossali occasioni (Mastroianni e Pedone) che potevano regalare ai bustocchi la terza vittoria di fila. Nervosismo da parte di Javorcic che sul finire della partita viene espulso per proteste.

In settimana la Pro Patria avrà l’occasione di reagire immediatamente, ospitando mercoledì 21 novembre (ore 20.30) il Siena allo “Speroni” per il recupero della terza giornata.

Primo tempo che ai punti va assegnato ai rossoneri, che sono riusciti a creare molto. La prima occasione della partita ce l’ha Scardina, che di testa gira l’ottimo cross di Remedi, trovando sulla sua strada una gran parata di Mangano. Al 9’ Belotti subisce un infortunio e viene sostituito con Christian Maldini, 22enne scuola Milan, ovviamente. Altro brivido per i biancoblù al 15’ quando l’ex-Lazio Ledesma mette in mezzo un pallone apparentemente innocuo: Mangano pasticcia e si sa sfuggire la sfera che termina tra i piedi di Scardina, che non ha la velocità per ribadire in rete. Al 20’ si sblocca la partita: rossoneri che si muovono sulla destra, la palla arriva a Milani che mette in mezzo per l’incornata vincente di Scardina. Risposta immediata dei tigrotti, con Galli che scappa a sinistra crossa. La spizzata di Le Noci favorisce Gucci, che al secondo tentativo (il primo viene bloccato da Bertozzi con una gran parata) gonfia la rete e riporta tutto in equilibrio. Al 35’ Nolè dopo un corner si ritrova la sfera a due passi dall’aera piccola, e spalle alla porta esplode un gran destro, gran parata di Mangano. Infine al 41’ Bertone ci prova dai trenta metri, ma la sua conclusione rasoterra è debole e bloccata da Bertozzi.

Seconda parte di gara che si promette frizzantina. Due minuti e Gazo ci prova con un gran destro da fuori, deviato in angolo dalla difesa. Passano ancora cinque minuti e Nolè scappa sulla destra e crossa per la testata di Scardina, questa volta alta. Al quarto d’ora rientra in campo Mastroianni, dopo due giornate di squalifica, al posto di un Le Noci apparso affaticato. A fare la partita è però sempre il Pro Piacenza, al 22’ Kalombo mette in mezzo per i tiro al volo di Zanchi. Palla a lato, ma i piacentini reclamano il penalty per il contatto successivo alla conclusione. Al 30’ la prima delle sliding doors del match: Pedone si divincola dal pressing, scende sulla sinistra e mette in mezzo rasoterra, il liscio di Ledesma favorisce il sinistro a botta di sicura di Mastroianni, che vede Bertozzi volare e salvare il risultato. Prodezza del numero 1 di casa, parata veramente mostruosa. Tre minuti dopo è invece Mastroianni a trovare la sponda che permette a Pedone di andare a tu per tu con l’estremo difensore. Conclusione di punta ma palla che si stampa sulla traversa. Tutto si rovescia e in 6 minuti viene espulso Javorcic e la Pro Piacenza trova il vantaggio, con la doppietta di testa di Scardina, servito da un cross illuminante di Remedi. Inutili gli assalti bustocchi, alla fine i rossoneri strappano i tre punti.