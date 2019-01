“La Sonata di Auschwitz”, un concerto multimediale per non dimenticare

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con la Libera Associazione tra Anziani Venegonesi ha organizzato per venerdì 1 febbraio il concerto multimediale “La sonata di Auschwitz”, con il musicista relatore Maurizio Padovan dell’Associazione culturale Accademia Viscontea di Rho.

L’appuntamento è per le 21 a Villa Molina.

«Un incontro per non dimenticare la più grande tragedia del XX secolo attraverso l’insolito sguardo della musica – spiegano gli organizzatori – Esecuzioni musicali, racconti, immagini e filmati riveleranno curiosi ed inediti aspetti della politica culturale delle dittature nazi-fasciste e degli orrori dei campi di concentramento».

Ingresso gratuito.