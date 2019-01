Dopo l’incontro di novembre sul cyberbullismo, riprendono questa sera, martedì 29 gennaio, gli incontri di “Educando – la parola agli esperti” il percorso in cinque tappe dedicato ai genitori e promosso da Agesc (Associazione genitoti scuole cattoliche) in collaborazione con l’Istituto paritario Maria Ausiliatrice, che ospita le conferenze nella sua sede di via Monastero vecchio.

Il secondo appuntamento è per questa sera, martedì 29 gennaio alle ore 21 con l’incontro intitolato “L’avventura educativa: un cammino per tutti”, con la psicologa clinica Anna Campiotti Marazza e la collaborazione dell’associazione Gedeone.

Il prossimo incontro si intola “Dalla famiglia alla scuola: crescere nelle relazioni”, con la psicoterapeuta familiare Giuliana D’Angelo,in programma martedì 19 febbraio, stesso posto stessa ora.

“Le relazioni tra pari. Confronto, gelosie, conflitti e amicizia” è invece il titolo dell’incontro del 21 marzo con la psicoterapeuta umanista Marianna Baldoni. A chiudere il ciclo, la sera del 10 maggio, l’incontro con lo psicoterapeuta cognitivo Stefano Panzeri intitolato “Tra autonomia e dipendenza”.