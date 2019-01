L’Eccellenza riparte forte: Castellanzese – Varesina il big match

Riparte di slancio il Girone A di Eccellenza, che nel weekend di sabato 12 e domenica 13 gennaio riprenderà con la prima giornata di ritorno dopo la pausa invernale.

Giocherà in anticipo il Fenegrò secondo della classifica, che sabato 12 (ore 14.30) farà visita all’Alcione.

Domenica 13 (ore 14.30), la gara più attesa sarà quella al “Provasi” tra la Castellanzese e la Varesina. Un match che potrebbe riaprire il campionato o mettere un’ipoteca. L’altra sfida di alta classifica, quella tra Varese e Verbano, dovrebbe essere in programma a Lavena Ponte Tresa, ma le evoluzioni sulla situazione societaria dei biancorossi lascia qualche punto di domanda.

Sfide interne per il Busto 81, contro il Vigevano, e per la Sestese, impegnata contro il Ferrera Erbognone. Andrà invece a Lazzate per affrontare l’Ardor l’Union Villa Cassano.

Il Legnano vorrà iniziare bene il nuovo anno con una vittoria contro la Castanese, l’Accademia Pavese farà visita al Mariano.