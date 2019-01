I libri vanno ovunque. Nei quartieri, nelle cascine e ora anche nelle case popolari

Hanno portato i libri in ogni luogo. Nei bar di frazione, al centro anziani, in una residenza per disabili, persino nel bosco. Ma ora l’Associazione Amici della Biblioteca è pronta a portarli anche alle case popolari di San Macario di Samarate, grazie ad un progetto che coinvolge anche il Comune.

«Per me questa con gli Amici della Biblioteca è una bella sfida, impegnativa e coraggiosa: il Tè dell’amicizia s’inserisce nell’azione di custodia sociale del progetto Revolutionary Road» spiega l’assessore ai servizi sociali Nicoletta Alampi. Dopo i laboratori per bambini e l’azione di “guerriglia gardenia” con Iris, la nuova fase di Revolutionary Road alle case Erp di Via Gelada a San Macario prevede appunto anche gli appuntamenti letterari. «Vorremmo così anche sfatare l’idea sbagliata che nelle case popolari non ci siano persone che possono interessarsi alla cultura»

«Nostro scopo – spiega Alfonso Pellizzaro, presidente degli Amici della Biblioteca – è valorizzare la biblioteca pubblica di Samarate: significa fare cultura, non solo in biblioteca ma su tutto il territorio, perché siamo un club inclusivo. Abbiamo messo insieme diverse attività: “La cultura nel bosco” che nasce da un’idea di Piero Bossi e il progetto per le persone anziane (con il Centro dottor Ollearo) e per i disabili (con la Fondazione Zaccheo a San Macario). Arriviamo alle persone che non possono accedere alla biblioteca. Il tè letterario è un altro modo per accostarsi alle persone, portare la cultura nei quartieri, “Outdoor”».

Alfonso Pellizzaro, degli Amici della Biblioteca

Alle case Erp si parte giovedì 10 gennaio alle 16: «Portiamo un the, biscottini, libri da leggere». A questo si aggiungono i punti di lettura già attivati in altre frazioni della cittadina. «Stiamo cercando altri luoghi, ad esempio per Cascina Elisa, dove non ci sono strutture adatte: spesso un bar non basta, perché arriviamo fino a 30 persone. Siamo partiti da Cascina Costa a ottobre 2017, in un bar. Ora aggiungiamo le case di San Macario, a Cascina Tangitt stiamo cercando un privato. Al 14 febbraio andremo in Sala delle Benemerenze a Verghera, insieme alla cooperativa La Nazionale».