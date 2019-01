L’incendio sulla Martica spiegato da chi lo ha spento

Cos’è successo e cosa succederà. Sono queste le domande che in tanti si fanno dopo l’incendio che ha devastato il Monte Martica ed è proprio per rispondere a questi quesiti che giovedì 24 gennaio è stato organizzato un incontro a Induno Olona.

L’appuntamento è per le 21 in Sala Bergamaschi e vedrà come relatori i protagonisti dello spegnimento del rogo sul Monte Martica e in Valganna. Una serata sia per raccontare quello che è stato fatto in quei giorni, per riflettere sulle prospettive future e anche per capire quello che ciascuno può fare per evitare situazioni come questa. Quello sul Monte Martica, infatti, sembra essere stato un incendio partito a seguito di un incidente (e per il quale c’è un indagato) mentre per l’incendio sul Mondonico si parla di atto volontario.

L’appuntamento è organizzato dal comune di Induno Olona con la comunità montana del Piambello e il Parco del Campo dei Fiori. Tutte le informazioni su quei lunghi giorni di fuoco le potete trovare cliccando qui.