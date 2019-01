L’ultimo saluto a Massimo

Ha reso più dolce la vita di tantissime persone, e non solo per il buon gelato che ha prodotto e servito in tanti anni di lavoro.

Si sono celebrati oggi nella chiesa di Cartabbia i funerali di Massimo Polato, proprietario della gelateria Baci & gelati. Cinquantacinque anni, abitava non lontano dal posto di lavoro, lascia la moglie Mary e i genitori. Una grande passione per la bicicletta e una grande curiosità per il cammino.

Massimo era malato da tempo e, dopo una breve ripresa di lavoro, da tanti mesi, ancor prima della chiusura stagionale, aveva dovuto rinunciare ad esser presente in gelateria. Era sempre disponibile e aveva un sorriso per tutti.

“Ognuno di noi porterà con sé un bel ricordo di Massimo – ha detto il sacerdote che ha celebrato la messa – il dolore di questi momenti non deve farci dimenticare che lui non si trova nelle tenebre, nella sofferenza, ma nella luce del Signore”.

Per chi volesse lasciare un ricordo potrà farlo qui.