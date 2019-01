Martica, Cosentino: “I soccorsi hanno funzionato”

«Sono stati giorni difficili per gli oltre 100 uomini della protezione civile e dei vigili del fuoco in prima linea nel combattere le fiamme accese in circa 200 ettari del Monte Martica – nell’alto Varesotto – ma alla fine il lavoro di squadra ha pagato e si è riusciti a mettere fine alla devastazione dell’incendio».

Lo afferma il consigliere regionale Giacomo Cosentino.

«Ho avuto modo di seguire da vicino la situazione al campo base dei soccorsi insieme al Presidente Fontana – giunto anche di notte per verificare alcuni allarmi – e in contatto con l’assessore regionale alla Protezione Civile Pietro Foroni; ci siamo confrontati costantemente con tutti gli enti coinvolti, sia per assicurarci che ci fosse tutto il supporto necessario – soprattutto aereo – sia per capire gli aspetti su cui dobbiamo lavorare per agevolare ancora di più l’attività della protezione civile e dei vigili del fuoco».