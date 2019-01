«Moria di pesci a Biandronno»

Che succede ai pesci del lago di Varese? Se lo chiede la lettrice Giulia che questa mattina era a passeggio sulle rive del lago a Biandronno in località Trampolino.

Decine, centinaia di pesci che sembrano scardole, gardon e carassi immobili sulla superficie dell’acqua, alcuni che boccheggiano.

Una testimonianza ripresa e raccontata in prima persona: “Mi sono trovata davanti a questo orribile spettacolo !!!! Non so cosa abbia causato tutto ciò ma è pazzesco”.