Morte di una 62enne: “Non sembrano coinvolte altre persone”

Non sembra siano coinvolte altre persone nella morte della donna italiana di 62 anni, il cui corpo senza vita era stato ritrovato il 25 gennaio nel Luganese dalla Polizia Cantonale. Proprio ieri la Polizia aveva comunicato il ritrovamento del cadavere nella cantina-lavanderia di un’abitazione di Novaggio, con il corpo che presentava i segni di una ferita evidente.

Oggi, invece, la nuova comunicazione: «Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che, in merito al rinvenimento del cadavere di una 62enne cittadina italiana residente a Novaggio, avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 25 gennaio, presso la sua abitazione, sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte. Dalle verifiche svolte sino ad ora non sono emerse evidenze relative all’intervento di terze persone. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Claudio Luraschi. Vista la delicatezza delle indagini al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni».