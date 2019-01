Omaggio a Chopin a “Mondo Musica Marnate”

Dopo la riuscitissima serata d’apertura della rassegna Mondo Musica Marnate, tenutasi lo scorso 24 novembre con il concerto Omaggio a Morricone, è ora la volta della seconda serata, sabato 26 gennaio alle ore 21.15 sempre presso lo Sporting Club Mondodomani di Marnate. La fruttuosa collaborazione tra l’Associazione Pentagramma, il Comune di Marnate (Assessorato alla Cultura) e lo Sporting Club Mondodomani, ha permesso di riproporre questa terza edizione di un evento che ha visto negli scorsi anni riempire la vasta sala del Club.

Ospiti della serata il pianista Giorgio Costa e il celebre giornalista Bruno Gambarotta, volto assai noto della TV, che propongono un percorso su Frédéric Chopin dal titolo “Sogni Notturni”. La musica è una delle passioni di Gambarotta, a cui torna dopo aver prodotto innumerevoli opere letterarie e teatrali, sempre facendo l’occhiolino alla TV col suo savoir-faire tipico piemontese. Ama definirsi “scrittore artigiano“, ringraziando per lo spunto il refuso di un tipografo del giornale La Stampa che erroneamente nel testo di una sua intervista deformò l’originale “scrittore astigiano“. Dai sapienti e arguti commenti di Gambarotta si snoda il concerto interpretato al pianoforte da un altro piemontese di fama, il pianista Giorgio Costa, che suonerà alcune delle più belle pagine di Chopin (due Notturni e due Ballate, op.23 e op.54).

I concerti successivi si svolgeranno: sabato 23 febbraio (Andrea Calvani e Adolfo Capitelli, pianoforte a quattro mani, Il Pianoforte all’Opera, musiche di Bizet, Rossini, Mozart e Verdi), sabato 16 marzo (Alberto Lodoletti, pianoforte, Dalla Spagna all’America, musiche di Albéniz, De Falla, Ravel, Lecuona e Gershwin) e sabato 30 marzo (Duo Gardel, Gianluca Campi, fisarmonica – Claudio Cozzani, pianoforte, Danzango, musiche di Rameau, Bizet, Gardel e Piazzolla.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito presso lo Sporting Club Mondodomani (Via Pascoli 222, Marnate, VA) con inizio alle ore 21.15. Cena a buffet al costo di €25 su prenotazione alle ore 19.30 con pagamento in loco al ristorante dello Sporting Club. Per info e prenotazioni: Sig.ra Pinuccia o Sig. Gianni 0331-604110, segreteria@mondodomani.com, pentagramma.marnate@gmail.com.