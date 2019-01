A passeggio nel parco “Giocando con l’ecologia”

“Giocando con l’ecologia” è il titolo della passeggiata a tappe in programma per domenica 27 gennaio alle ore 14.30 al Parco degli Aironi. Un’iniziativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie che potranno imparare e sperimentare tante cose sull’ecologia, divertendosi all’aria aperta.

Lungo il sentiero che si snoda nel parco i partecipanti incontreranno diverse tappe, e per ogni tappa un gioco a tema per scoprire la relazione tra uomo e ambiente e come gli animali reagiscono alle modifiche fatte dall’uomo. Il tutto accompagnati dall’esperienza delle Guide Parco per scoprire le caratteristiche e i luoghi del Parco degli Aironi, le abitudini degli animali che ci vivono e come si può aiutarli a vivere meglio.

L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Ardea in collaborazione con matteoescursioni.com, è adatta ai bambini dai 5 ai 13 anni.

Il ritrovo è alle ore 14.30 presso l’info point del Parco (via Inglesina, Gerenzago, VA)

Il costo è di 5,50 euro a persona (sconti per fratelli), comprensivi dell’accompagnamento, dei materiali e della merenda. Parte della quota sarà destinata alla gestione del parco.È necessaria la prenotazione scrivendo a didattica@parcoaironi.it, matteo_pessina@virgilio.it, oppure 328 9099987 (Matteo Pessina – Ardea Onlus).