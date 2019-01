Pedaggi di Pedemontana, arrivano gli sconti fino al 50%

Dal 1° febbraio al 30 giugno 2019 Autostrada Pedemontana Lombarda darà avvio in fase sperimentale a due importanti iniziative promozionali, con significativi sconti dedicati a frequent users e agli autotrasportatori.

Riduzioni per i mezzi pesanti sulle Tangenziali di Como e Varese

La nuova campagna sconti di APL per i mezzi pesanti prevede che dal 1° febbraio al 30 giugno 2019, sulle sole Tangenziali di Como (A59) e di Varese (A60), a tutti i veicoli di classe 2,3,4 che utilizzano i sistemi di pagamento automatici Telepass e Conto Targa venga applicata la tariffa relativa ai mezzi leggeri di classe 1. Lo sconto arriva fino al 50% per i veicoli pesanti di classe 4. L’obiettivo è di incentivare l’utilizzo delle Tangenziali da parte degli autotrasportatori, alleggerendo così il traffico che grava sulla viabilità ordinaria.

Sconto frequent users 20% con Telepass e Conto Targa

Dal 1° febbraio fino al 30 giugno 2019 sull’intera rete di Autostrada Pedemontana Lombarda (A36, A59 e A60) prende il via la nuova promozione dedicata ai frequent users che utilizzano i sistemi di pagamento automatici Telepass e Conto Targa. La promozione, mirata a fidelizzare gli automobilisti che viaggiano di frequente sulla rete di APL, prevede lo sconto del 20% sui pedaggi effettuati dal 6° giorno di transito nell’arco dello stesso mese solare (non è necessario che i giorni di transito siano consecutivi).

Promozione per nuove attivazioni Telepass

Dal 1° febbraio 2019, inoltre, tutti i clienti Conto Targa e gli utenti registrati al pagamento online (Paga il pedaggio) potranno attivare un nuovo contratto Telepass usufruendo di agevolazioni sul costo del canone. Per maggiori informazioni visitare www.pedemontana.com

Aumenti per gli alti

Nel frattempo le tariffe per tutti gli altri aumenteranno. Pedemontana ha infatti previsto una rimodulazione dei pedaggi che sarebbe dovuta entrare in vigore con l’inizio del 2019 ma che è stata poi in parte congelata in attesa del lancio di queste promozioni.