“Pirù, Pirù”, il burattino a guanto che vince la Morte

Domenica 13 gennaio il Teatro Cajelli ospita il primo appuntamento dell’anno dedicato ai bambini con la rassegna Scintille, curata dal Progetto Zattera.

In scena “Pirù, Pirù”, spettacolo di burattini “a guanto” in baracca, ispirato al repertorio del teatro popolare dei burattini e ideato dalla Compagnia Broggini.

Pirù, riposa in casa tranquillo quando riceve la visita inaspettata della Morte che, invaghitasi di lui, vuole condurlo via con sè. Riesce a sfuggirle, ma per una serie di sfortunate e comiche coincidenze, la Morte finisce per rapire la moglie di Pirù, Elvira. Pirù viene ingiustamente accusato della sparizione della moglie, arrestato e condannato, ma riesce a fuggire dal carcere grazie ad un patto stretto proprio con la Morte. Quando quest’ultima ritorna per esigere che Pirù mantenga le promesse, lui si rifiuta e tra i due si ingaggia una furibonda lotta che porterà infine alla vittoria di Pirù e alla liberazione di Elvira.

Lo spettacolo ha ricevuto nel 1991 il Premio “Fauno d’Argento” ed è stato rappresentato in più di 500 repliche in Italia e in Europa.

Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 anni in su, andrà in scena domenica 13 gennaio dalle ore 16.30 alle 17.30, al Teatro Sociale Delia Cajelli, in via Dante Alighieri, 20, 21052 Busto Arsizio.

L’ingresso costa 7 euro (gratuito per i bambini con meno di 3 anni) e la prenotazione è gratuita su Eventbrite.

Per maggiori informazioni www.progettozattera.com.