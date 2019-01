Premiata Forneria Marconi, un tour dedicato a De André

In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM – Premiata Forneria Marconi tornerà sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André – Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento.

Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Dopo l’apertura delle prevendite quadruplicano le date al Dal Verme di Milano, triplicano le date a Torino e raddoppiano a Firenze e Roma.

“PFM canta De André – Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare, con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber.

Fabrizio disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio…».

Queste le prime tappe del tour “PFM canta De André – Anniversary” (organizzato da D&D concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André): 9 Marzo SALSOMAGGIORE TERME (Teatro Nuovo) – data zero -; 12 Marzo BOLOGNA (Teatro EuropAuditorium); 14 Marzo ANCONA (Teatro delle Muse); 15 Marzo UDINE (Teatro Nuovo Giovanni da Udine); 16 Marzo SCHIO (Teatro Astra); 19 Marzo VENEZIA (Teatro Goldoni); 21 Marzo MARTINA FRANCA (Teatro Nuovo); 23 Marzo LEGNANO (Teatro Galleria); 24 Marzo CREMONA (Teatro Ponchielli); 26 Marzo GENOVA (Teatro Carlo Felice); 28 Marzo FIRENZE (Teatro Obihall); 29-30 Marzo AVEZZANO (Teatro dei Marsi); 2 Aprile BRINDISI (Nuovo Teatro Verdi); 3 Aprile CORATO (Teatro Comunale); 4 Aprile PESCARA (Teatro Massimo); 6 aprile SASSARI (Teatro Comunale) ; 8 aprile ASSISI (Teatro Lyrick); 9 Aprile ROMA (Teatro Brancaccio); 10 Aprile TORINO (Teatro Colosseo); 12 Aprile SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Pala Riviera); 13 Aprile BRESCIA (Teatro Dis-play Brixia Forum); 16 Aprile TRENTO (Teatro Santa Chiara); 25 Aprile CESENA (Nuovo Teatro Carisport); 2 Maggio CATANIA (Teatro Metropolitan); 5 e 6 Maggio MILANO (Teatro Dal Verme); 7 Maggio TORINO (Teatro Colosseo); 9 Maggio NAPOLI (Teatro Augusteo); 11 Maggio ROMA (Teatro Brancaccio); 13 Maggio TRIESTE (Teatro Politeama Rossetti); 14 Maggio FIRENZE (Teatro ObiHall); 16 Maggio TORINO (Teatro Colosseo); 17 e 20 Maggio MILANO (Teatro Dal Verme).

Per i biglietti e le prevendite info su: www.pfmworld.com.