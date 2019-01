Samuele Sabbatino eletto Sindaco dei ragazzi

Il neo Sindaco dei ragazzi a Golasecca è Samuele Sabbatino. Le elezioni del Consiglio Comune dei Ragazzi i sono svolte il 21 gennaio mentre l’insediamento ufficiale è avvenuto nel corso del Consiglio Comunale di questa sera. Numeroso il pubblico presente in sala, gli alunni della scuola primaria e secondaria di Golasecca ma anche i loro genitori e nonni.

Presenti anche l’insegnate di riferimento per la scuola primaria Edi Pellizzaro (che è anche consigliere comunale) e quella della scuola secondaria prof. Monica Banda. Il neo Sindaco Junior è Samuele Sabbatino, che sostituisce quello uscente Francesca Oldani (quest’ultima presente in Sala Consiglio dove ha salutato i presenti tutti ringraziando per la bella esperienza appena terminata), mentre il vicesindaco è Alessio Garbin.

Il Sindaco Sabbatino, dopo i saluti al Sindaco, autorità, professoresse e professori e a tutti gli astanti, nelle sue linee programmatiche ha sostanzialmente chiesto la sistemazione dell’altezza dei banchi della classe 1/A della scuola secondaria per renderla più uniforme, la sistemazione del campetto adiacente il plesso scolastico per renderlo utilizzabile a tutti nonché la sostituzione dei cerchi rotti dei canestri, mentre il Vicesindaco GARBIN ha chiesto sinteticamente che farà di tutto per collaborare il Sindaco e consiglieri per migliorare la scuola e renderla migliore (proposte che saranno prese in considerazione). I ragazzi del CCR sono tutti apparsi entusiasti del loro nuovo ruolo di responsabilità. Agli stessi sono stati fatti gli auguri per il futuro di cittadini speciali ed augurandoci che tra loro, in un prossimo futuro, ci possa essere un primo cittadino di Golasecca.

SABBATINO SAMUELE “SINDACO”

(Scuola Secondaria classe 1°);

GARBIN ALESSIO “V.SINDACO”

(Scuola Primaria classe 5°);

CONSIGLIERI:

CARUSO SOFIA

LUCCHI MARCO

(Scuola Secondaria classe 1°);

GENTILE GABRIELE

TURNU TOMMASO

VELTRI MARCO

(Scuola Secondaria classe 2°);

GARBIN DAVIDE

GROTTOLI VERONICA

SPATA NATASHA

(Scuola Secondaria classe 3°)

CASTELLETTA RICCARDO

ELEMENTI SARA

URRICO EDOARDO

(Scuola primaria classe 4°)

VANONI JACOPO

CIOCCA TIMEA

(Scuola Primaria classe 5°)