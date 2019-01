Scuola dell’infanzia di Azzate

Fondazione Scuola dell’Infanzia Azzate

Via Cottalorda 4, Azzate

Numero di telefono: 0332 459286

Indirizzo email: scuolamaternaazzate@libero.it

Sito web: www.azzatescuolainfanzia.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30 – 18.00 doposcuola

Prescuola: sì (7.30 – 8.40)

Doposcuola: sì ( 15.45 – 18.00)

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra scuola, di ispirazione cristiana, si propone di offrire ad ogni bambino le condizioni che ne favoriscano la crescita. Educare per noi significa portare il bambino verso la conoscenza della realtà, attraverso la vicinanza dell’adulto, potrà guardare e conoscere la realtà in modo positivo, sperimentando il gusto e l’interesse per il mondo che lo circonda.

I punti di forza della nostra scuola sono la centralità del bambino (il percorso educativo-didattico viene costruito partendo dalle esigenze del bambino affinchè si senta protagonista del percorso, provi interesse e curiosità verso le proposte fatte); le insegnanti (punti di riferimento per i bambini e sempre attente a cogliere le loro esigenze, verificano periodicamente il percorso fatto per valutare le proposta da offrire ai bambini); l’importanza della famiglia (attraverso incontri, colloqui, assemblee, desideriamo condividere con le famiglie le proposte educative); continuità con la sezione Primavera e la scuola Primaria (tramite incontri programmati avviciniamo i bambini al passaggio alla scuola dell’Infanzia e alla sezione Primavera. Per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, con il laboratorio “andiamo in Prima” vengono proposte attività ed esperienze che verranno poi ordinate e strutturate nella scuola Primaria).

Le proposte che vengono fatte nel corso dell’anno scolastico sono molteplici. Oltre al tempo del gioco, alle attività in sezione, vengono proposti i laboratori per fasce d’età: psicomotricità (3-5 anni); yoga (4 anni); teatro (4 anni); inglese (5 anni); andiamo in Prima (5 anni).

Per i Genitori è disponibile, mensilmente, uno sportello a loro dedicato con la presenza di una pedagogista.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Retta scuola dell’infanzia residenti 100€ (non residenti 140€).

Retta Primavera full time 300€ (Part time 180€).

Buono Pasto 5€ (giornaliero).

Prescuola 20€ mensile.

Doposcuola 35€ mensile.