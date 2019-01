Il servizio di prossimità dei carabinieri: giorni e orari del servizio di ascolto

Nel quadro del miglioramento del servizio reso alla popolazione e della “prossimità” dell’Arma dei Carabinieri al cittadino, in via sperimentale, è stato istituito il “servizio d’ascolto”.

Nell’ambito di tale servizio, il Comandante di ogni Stazione Carabinieri di giurisdizione della Compagnia di Legnano si recherà, con cadenza mensile, presso determinati punti del territorio dei Comuni dell’Alto Milanese (comprese le frazioni comunali) per incontrare i cittadini.

Questi ultimi potranno sfruttare questo appuntamento fisso per chiedere e ricevere utili informazioni, per fare segnalazioni, per ottenere preziose indicazioni senza doversi per forza recare presso la Stazione Carabinieri. Il servizio sarà assicurato a bordo della “Stazione Mobile”, un particolare furgone dell’Arma attrezzato ad ufficio dove i cittadini potranno essere ricevuti.

Il servizio di prossimità per il Comune di Legnano, invece, continuerà ad essere assolto attraverso la costante e proficua presenza del “Carabiniere di Quartiere” che, giornalmente, pattuglia – a piedi – le vie della città ed al quale i cittadini – ormai da tempo – rivolgono dubbi o informazioni di sorta.

Ecco di seguito il calendario degli incontri presso i seguenti Comuni :

· San Giorgio su Legnano: ogni 15° giorno del mese in Via Roma dalle 14.30 alle 15.30.

· Cerro Maggiore: ogni 1° giorno del mese in Piazza Cornelio e Cipriano dalle 09.00 alle 10.00;

Frazione Cantalupo ogni 15° giorno del mese in Via S. Bartolomeo dalle 17.00 alle 18.00.

· San Vittore Olona: ogni 1° giorno del mese in Via Europa, davanti il Municipio, dalle 10.15 alle 11.15.

· Rescaldina: ogni 1° giorno del mese in Piazza Chiesa dalle 11.30 alle 12.30; Frazione Rescalda ogni 15° giorno del mese in Via Rusconi dalle 15.45 alle 16.45.

· Pogliano Milanese: ogni 1° giorno del mese in Piazza Volontari Avis Aido, di fronte il Municipio, dalle 14.30 alle 15.30.

· Nerviano:ogni 1° giorno del mese in Piazza Italia dalle 15.45 alle 16.45;

Frazione Sant’Ilario ogni 16° giorno del mese in Via G. Garibaldi dalle 14.30 alle 15.30;

Frazione Garbatola ogni 16° giorno del mese in Via Gorizia dalle 15.45 alle 16.45;

Frazione Villanova ogni 16° giorno del mese in Via Montebianco dalle 17.00 alle 18.00;

Frazione Cantone ogni 16° giorno del mese in Via Sant’Angelo dalle 18.15 alle 19.15.

· Parabiago: ogni 1° giorno del mese in Piazza Maggiolini dalle 18.15 alle 19.15;

Frazione San Lorenzo ogni 15° giorno del mese in Via Manara dalle 18.15 alle 19.15;

Frazione Ravello ogni 16° giorno del mese in Via Brescia dalle 09.00 alle 10.00;

Frazione Villastanza ogni 16° giorno del mese in Piazza Indipendenza dalle 10.15 alle 11.15;

Frazione Villapia ogni 16° giorno del mese in Piazza Risorgimento dalle 11.30 alle 12.30.

· Canegrate: ogni 1° giorno del mese in Piazza Unità d’Italia dalle 18.15 alle 19.15;

. Vanzago:ogni 2° giorno del mese in Piazza Umberto, vicino la Farmacia, dalle 09.00 alle 10.00; Frazione Mantegazza ogni 15° giorno del mese in Via Roma dalle 11.30 alle 12.30.

· Pregnana Milanese: ogni 2° giorno del mese in Piazza della Libertà dalle 10.15 alle 11.15.

· Arluno: ogni 2° giorno del mese in Piazza Pozzobonelli dalle 11.30 alle 12.30;

Frazione Rogorotto ogni 15° giorno del mese in Via S. Isaia dalle 10.15 alle 11.15.

· Casorezzo: ogni 2° giorno del mese in Piazza S. Giorgio dalle 14.30 alle 15.30.

· Villa Cortese: ogni 2° giorno del mese in Piazza Vittorio Veneto dalle 15.45 alle 16.45.

· Dairago: ogni 2° giorno del mese in Piazza Burgaria angolo Via XXV Aprile dalle 17.00 alle 18.00.

· Busto Garolfo: ogni 2° giorno del mese in Piazza lombardia dalle 18.15 alle 19.15;

Frazione Olcella ogni 15° giorno del mese in V. S.Geltrude angolo V. Montebello dalle 09.00 alle 10.00.

· Arconate: ogni 3° giorno del mese in Piazza Libertà dalle 09.00 alle 10.00.

· Inveruno:ogni 3° giorno del mese in Piazza S. Martino dalle 10.15 alle 11.15;

Frazione Furato ogni 14° giorno del mese in Piazza Chiesa dalle 18.15 alle 19.15.

Cuggiono: ogni 3° giorno del mese in Piazza S. Giorgio dalle 11.30 alle 12.30;

frazione Castelletto ogni 14° giorno del mese in Piazza Castelletto dalle 15.45 alle 16.45.

· Buscate: ogni 3° giorno del mese in Piazza S. Mauro dalle 14.30 alle 15.30.

· Robecchetto con Induno: ogni 3° giorno del mese in Piazza Primo Candiani dalle 15.45 alle 16.45;

Frazione Malvaglio ogni 14° giorno del mese in Piazza Chiesa dalle 17.00 alle 18.00.

· Castano Primo: ogni 3° giorno del mese in Piazza Mazzini dalle 17.00 alle 18.00.

· Magnago:ogni 3° giorno del mese in Piazza Italia dalle 18.15 alle 19.15;

Frazione Bienate ogni 14° giorno del mese in Piazza Tricolore dalle 14.30 alle 15.30.

· Vanzaghello:ogni 14° giorno del mese in Piazza Sant’Ambrogio dalle 09.00 alle 10.00.

· Turbigo:ogni 14° giorno del mese in Piazza Della Luna dalle 10.15 alle 11.15.

· Nosate:ogni 14° giorno del mese in Piazza Borromeo dalle 11.30 alle 12.30.