Il Simone Locarni Quartet a Jazz’Appeal

Con l’arrivo del nuovo anno riprendono i concerti della rassegna Jazz’Appeal, storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunta alla XIX stagione, realizzata anche con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS – Bando 2018 Arte e Cultura.

Nella Sala Planet di Gallarate, in via Magenta 3, venerdì 11 gennaio, alle ore 21.30, l’appuntamento è con il Simone Locarni Quartet, con Simone Locarni al piano, Mario Biasio al clarinetto, Stefano Solani al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria.

Il quartetto si compone grazie alla sconfinata passione del suo ideatore, il giovanissimo e talentuoso pianista Simone Locarni, per la musica popolare italiana più recente, e non, che lo ha portato a riunire attorno a sé tre musicisti tra i più noti nel panorama nazionale.

La proposta musicale trova una speciale caratteristica, quasi unica, nell’interpretazione strumentale del repertorio del cantautore alfiere della cosiddetta scuola genovese, Luigi Tenco. Grazie a arrangiamenti originali inediti di suggestiva evocazione, il risultato è un omaggio intenso e profondo, in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della tragica scomparsa del noto artista.

A fine settembre 2018 ha visto anche la luce l’album realizzato dal quartetto dal titolo “Playin’ Tenco”.

JAZZ’APPEAL 2018/2019

