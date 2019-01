Sei soddisfatto del Comune? Un totem raccoglie risposte e idee dei cittadini

Da gennaio 2019, negli uffici comunali di Vedano Olona saranno fruibili per i cittadini due totem elettronici touchscreen per valutare la soddisfazione degli utenti sull’erogazione dei servizi ma soprattutto per permettere di raccogliere i suggerimenti dei cittadini, attraverso la compilazione di un breve questionario.

Per la prima fase di avvio del progetto i dispositivi saranno posizionati all’Ufficio Anagrafe e allo Sportello per il Cittadino (Spoc). Successivamente verranno fatti ruotare nei diversi uffici e servizi.

«Si tratta di uno strumento innovativo di trasparenza tra l’Amministrazione e i vedanesi – spiegano gli amministratori cittadini – ma soprattutto di coinvolgimento dei cittadini che potranno fare conoscere la loro opinione affinché si possano valorizzare i punti forza e spunti per il miglioramento dei servizi comunali».

«L’inizio di una piccola rivoluzione – per il sindaco Cristiano Citterio – che attraverso una revisione dei processi interni e protocolli di comunicazione ridurrà i tempi di risposta ai cittadini».