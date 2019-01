Sophia Zanoletti al pianoforte per Casa Verdi di Milano

Lo scorso 6 settembre 2018, Casa Verdi di Milano, casa di riposo per musicisti fondata da uno dei più celebri compositori di tutti i tempi Giuseppe Verdi, ha ospitato la talentuosa pianista varesina di sedici anni Sophia Zanoletti. La giovane si è esibita in un concerto con un programma ricco e intenso, con musiche di F. Mendelssohn, F. Liszt e S. Rachmaninoff, incantando il pubblico presente, che l’ha definita come “una pittrice del pianoforte”.

Vincitrice di numerosi Premi e Riconoscimenti in Concorsi Nazionali e Internazionali, a soli 15 anni è stata ammessa al Trienno Accademico di I livello presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, dove attualmente studia con il Maestro Pier Francesco Forlenza e parallelamente frequenta il Liceo Scientifico Statale Marie Curie di Tradate.

Sophia intraprende lo studio del pianoforte all’età di cinque anni, affiancando successivamente il violino ed esibendosi per la prima volta in pubblico a soli sei anni. Cresciuta sotto la guida di Maestri illustri, tra cui Paola Del Negro e Roberto Plano presso l’Accademia Musicale Varesina, ha inoltre frequentato come allieva effettiva prestigiose Masterclasses, perfezionandosi con pianisti di fama internazionale, quali Irene Veneziano, Giuseppe Merli, Vincenzo Balzani, Vsevolod Dvorkin, Pietro De Maria, Christa Bützberger e Marina Scalafiotti.

La pianista varesina, che ha al suo attivo la partecipazione a numerosi concerti come solista e in formazione di musica da camera per Associazioni, Eventi e Rassegne Musicali, si è esibita presso prestigiose sale e teatri, quali: Showroom Fazioli di Milano, Teatro Santuccio di Varese, Teatro Civico di Caraglio (Cuneo), Villa Puricelli di Bodio Lomnago, Centro Cristiano di Breganzona-Lugano, Auditorium comunale di Rescaldina, Villa Truffini di Tradate, Castello di Urgnano (Bergamo), Auditorium Dedalo a Novara, Accademia Tadini di Lovere (Bergamo), Centro Socio Culturale Coop di Novate Milanese, Villa Erba di Cernobbio (Como), Associazione Culturale “Via De Benzi 17” di Torno (Como) e Parco l’Alveare di Bardonecchia (Torino).