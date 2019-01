Valentina Bergamaschi torna in nazionale

Dopo il grave infortunio al ginocchio, la lunga riabilitazione e dopo aver ritrovato la forma migliore, Valentina Bergamaschi è stata nuovamente convocata per la nazionale femminile di calcio.

L’attaccante classe 1997, che da questa stagione veste la maglia del Milan, era già stata convocata per lo stage di dicembre. Ora invece alle porte ci sono due importanti amichevoli: il 18 gennaio a Empoli contro il Cile e il 22 gennaio a Cesena contro il Galles.

Una convocazione importante per Valentina Bergamaschi. Il 2019 infatti è l’anno dei mondiali femminili e l’atleta di Cittiglio proverà a convincere il Ct Bertolini a portarla in Francia per il grande evento.