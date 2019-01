Il Varese mette la quinta e passa anche a Novara

Con la partita disputata domenica 20 gennaio al “Leone Laurenti” di Novara, il Rugby Varese ha chiuso al meglio la prima parte della stagione ottenendo il quinto successo consecutivo, il sesto del girone d’andata.

Decisivo il primo tempo per uomini di Pella e Galante che con tre mete e un parziale sul 19 a 0, si sono garantiti l’allungo decisivo per la vittoria. I padroni di casa, allenati dall’ex azzurro Marcello Cuttitta, hanno avuto una bella reazione nel secondo tempo segnando due mete, ma la loro rimonta si è fermata al 22 a 10 finale in favore del Varese. (foto in alto: A. Castiglioni)

La prima parte di gara è stata caratterizzata da un costante possesso palla da parte dei novaresi, ma a sbloccare il punteggio sono stati i biancorossi che al 15′ hanno marcato una meta con il tallonatore Stefano Dal Sasso, trasformata da Matteo Broggi che ha portato il Varese sul 7-0. Al 28′ gli ospiti hanno raddoppiato le distanze grazie alla meta di Luca Comolli e alla trasformazione di Broggi. La terza marcatura, quella del 19-0, è stata siglata da Klaudio Pellumbi agli sgoccioli della prima frazione di gioco in cui i biancorossi hanno sfruttato tutte le occasioni a disposizione.

Il Novara nella ripresa ha ridotto il gap (10-19) con le mete marcate al 5′ e al 18′ ma gli errori sui tentativi di trasformazione hanno permesso al Varese di mantenere a una distanza di sicurezza. Diverse le occasioni avute dai varesini per rimpinguare il bottino, ma la squadra ospite non è riuscita ad ottenere la meta del bonus. La priorità era portare a casa la vittoria e a 8′ dal temine Broggi ha allungato sul 22 a 10 con un piazzato. Nei minuti finali, la squadra di casa ha cercato di colpire nuovamente, ma lo score è rimasto invariato. Importante il ritorno in campo di Christian Affri che risolti i problemi al ginocchio, ha fatto il suo esordio stagionale giocando l’ultima parte di gara.

Il Varese con 29 punti si attesta al sesto posto in classifica, anche se in coabitazione con il Capoterra che dovrà recuperare il match interno contro la capolista Lumezzane. La prossima gara si disputerà a Giubiano domenica 27 gennaio contro il Bergamo di coach Ivano Bonacina che occupa il quinto posto della graduatoria distante due punti da un Varese autore di un girone d’andata da applausi.

Amatori Novara – Rugby Varese 10-22 (0-19)

Classifica (dopo 11 giornate): Centurioni* 48, Rovato 45, Monferrato 43; Piacenza 38; Bergamo 31; VARESE, Capoterra* 29; Lecco 23; Sondrio 14; A&U MI 12, Novara 7, Amatori Genova 6.

* = una partita in meno.