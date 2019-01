Varese, qualcosa si muove: saldate le prime vertenze

Ogni notizia scritta o trapelata da casa Calcio Varese, in questo periodo, rischia di illudere o deprimere una piazza già segnata da una lunga crisi societaria e finanziaria e quindi più sensibile a ogni batter di ciglio.

Inutile quindi alimentare illusioni per il futuro, anche se – questo è un dato oggettivo – qualche segnale positivo quest’oggi è arrivato. La società biancorossa infatti ha pagato una serie di ex tesserati che avevano vinto la vertenza per avere i propri, legittimi, arretrati: il primo a ricevere il bonifico è stato Oscar Verderame (preparatore dei portieri, dopo essere stato in passato il “numero 1” biancorosso) e su questo versamento non c’erano dubbi.

Il Varese però – lo si legge in un comunicato ufficiale – ha anche già disposto il pagamento di altre tre vertenze, quelle relative a Paolo Arca, Nicolò Palazzolo e Federico Zazzi, trio di giovani giocatori che lo scorso anno restarono “a bordo” di una barca che proprio in questo periodo iniziò a perdere i pezzi. (foto in alto: Palazzolo)

Il totale complessivo ammonta a oltre 31mila euro (nel dettaglio: 5.205 a Verderame, 9.100 a Palazzolo, 8.500 ciascuno agli altri): soldi assicurati dall’attuale proprietario della società Claudio Benecchi che per il momento evitano penalizzazioni in classifica. Certo, vista la situazione generale del Varese, queste cifre rappresentano una parte piuttosto ridotta di quanto serve entro il solo mese di gennaio: le sole vertenze rimaste in sospeso (con qualche giorno in più per essere estinte) ammontano a oltre 100mila euro ai quali si sommeranno gli stipendi correnti (anche su questo fronte però si parla di passi avanti) e le bollette – almeno una parte – delle utenze. Come noto infatti, fino a quando non avverranno questi ultimi pagamenti, lo stadio di Masnago e il centro sportivo di Varesello resteranno senza gas e senza corrente elettrica, risultando quindi inagibili.

TIFOSI A VIGEVANO

Intanto il Club Passione Biancorossa, tenendo fede al proprio nome, si è attivato per seguire la squadra di Domenicali nella trasferta di Vigevano dove il Varese giocherà domenica prossima, 20 gennaio. Il viaggio comprende trasferimento in pullman, pranzo in compagnia e biglietto di ingresso allo stadio della località lomellina per un costo totale di 50 euro. Possibile anche pagare una quota ridotta (35 euro) senza pranzo. La partenza del pullman avverrà alle 9 dal piazzale dello stadio, per informazioni e prenotazioni si possono contattare i dirigenti del club (Isacco, Antonella, Franco, Fabiola) o scrivere all’indirizzo email cpassionebiancorossa@libero.it entro giovedì 17 gennaio.