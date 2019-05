Varese, si aggiungono tre vertenze

La situazione del Varese Calcio è grave, non si vedono novità all’orizzonte e il club, pur salvo sul campo, dovrà saldare le vertenze arretrate entro il 30 giugno per avere la possibilità di iscrivere una squadra alla prossima stagione.

La somma da investire per “pareggiare” i conti con gli ex calciatori biancorossi dovrebbe aggirarsi intorno ai 160mila euro.

A queste si aggiungono oggi – venerdì 31 maggio – altre tre vertenze. Si tratta di quelle dello staff tecnico di questa stagione. Manuele Domenicali, Ermes Berton e Ciro Improta, dopo non aver ricevuto il dovuto per tutto l’anno hanno giustamente agito tramite la Lega Nazionale Dilettanti per recuperare ciò che spetta loro.

Le richieste economiche sono state accettate dal Collegio Arbitrale della Lnd (comunicato ufficiale n. 346) e quindi il club dovrà aggiungere anche queste voci all’elenco delle uscite. Sono state accolte in toto le richieste di Domenicali e Berton, solo parzialmente quella di Improta.