Benecchi: «Stiamo programmando i pagamenti»

Era partita bene la settimana del Calcio Varese, con il pagamento della prima vertenza da saldare per non incorrere in penalità.

Dopo qualche giorno di stand-by, entro fine settimana ci sono le posizioni di altri ex calciatori biancorossi da sistemare. Contemporaneamente rimangono anche da sistemare le questioni utenze (di stadio e Varesello) oltre ai pagamenti dei collaboratori tra settore giovanile, staff e steward, senza dimenticare i vari creditori.

La prima squadra di fatti sta proseguendo ad allenarsi a Calcinate, struttura comunale, preparando la sfida di campionato di domenica 20 gennaio (ore 14.30) allo stadio “Dante Merlo” di Vigevano.

Il “Franco Ossola” continua a non avere allacciamenti, tanto è vero che anche questa settimana il Milan Primavera giocherà al centro sportivo “Vismara” di Milano.

A Calcinate è riversato gran parte del settore giovanile, mentre qualche squadra della scuola calcio è attualmente ospite a Casciago della Casmo.

La situazione è al collasso ma Claudio Benecchi commenta: «Tra domani e dopodomani salderemo le altre vertenze in scadenza. Stiamo programmando tutti i pagamenti per far ripartire la macchina, utenze comprese. Credo che per l’inizio di settimana prossima potremo sistemare la situazione. Rimane da concordare la spesa dell’acqua riguardante lo stadio con Aspem; cerchiamo una soluzione coerente».

Il tempo stringe e ormai più delle parole, purtroppo, servono i contanti. Solo quelli potranno riportare considerazione alla società e dare un futuro ai tanti giovani che vogliono solo giocare a calcio con la maglia della propria città.