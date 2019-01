Varese a Vigevano per guardare avanti

Seconda di campionato del 2019 per il Varese, che sarà impegnato al “Dante Merlo” contro il Città di Vigevano. Fischio d’inizio domenica 20 gennaio alle ore 14.30.

Mister Manuele Domenicali avrà le scelte praticamente obbligate. La rosa è già ristretta dopo gli addii di Piqueti e degli argentini, a questo si aggiungono le indisposizioni dello squalificato Travaglini e dell’infortunato Conti.

Al centro della difesa dovrebbe essere schierato M’Zoughi al fianco di Simonetto, Lonardi dopo l’influenza tornerà sulla fascia destra, con Bianchi a sinistra. A centrocampo agirà la coppia formata da Marinali e Gestra, mentre Camara, Lercara e Scaramuzza saranno a supporto della punta Moceri.

Intanto dalla società gli ultimi aggiornamenti sembrano essere positivi. Dopo il pagamento delle prime vertenze, anche la seconda parte – quella più numerosa e consistente – potrebbe essere regolata all’inizio di settimana prossima. Dovrebbero essere stati corrisposti anche i rimborsi spesa di giocatori e staff della prima squadra. Rimarrebbe così da “sborsare” il dovuto a collaborati del settore giovanile, agli steward, ai creditori, oltre a risolvere le utenze di stadio e Varesello.

Il Vigevano, sconfitto 3-0 all’andata al “Franco Ossola”, è penultimo in classifica con 9 punti. Attenzione però a non sottovalutare un avversario che sa essere coriaceo e che sette giorni fa ha impegnato il Busto 81 a Solbiate Arno, con i bustocchi vittoriosi in rimonta 2-1.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #VigevanoVarese sui social.