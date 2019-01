Il Varese ha deciso di giocare

E’ stata una scelta sofferta e a lungo ponderata quella dei calciatori del Varese Calcio, se scendere in campo o no domani – domenica 13 gennaio ore 14.30 – a Lavena Ponte Tresa contro il Verbano per la prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza.

Alla fine Camara e compagni hanno optato per il “sì”: si presenteranno regolarmente sul terreno di gioco, affronteranno il Verbano e saranno legati al Varese fino al termine della stagione.

La discriminante non era di poco conto: affrontando la prima giornata di ritorno, infatti, non potranno essere tesserati per altre squadre fino alla prossima stagione, anche in caso di fallimento della società.

I calciatori non erano apparsi convinti né nella serata di venerdì dopo l’incontro con Claudio Benecchi, né dopo il rendez-vous con il sindaco Davide Galimberti di sabato mattina.

Non sono state fornite spiegazioni sulla scelta della squadra, la sola realtà è che con questa decisione danno ancora fiducia alla società, chiamata ora senza appello a pagare i debiti con loro e con tutti i creditori e rimettere in sesto la situazione per poter proseguire la stagione.

Intanto la società ha comunicato le modalità di accesso all’impianto di Lavena Ponte Tresa: