Cessione del Varese, la trattativa prosegue

Nessuna fumata bianca, almeno per oggi, si è alzata dal “conclave” nel quale si discute del passaggio di quote in casa Calcio Varese. Claudio Benecchi, il proprietario in carica, ed Enrico Fadani, la persona interessata a rilevare il club, si sono incontrati a Milano, parlati e confrontati ma hanno rimandato la chiusura della trattativa.

La riunione si è aperta intorno alle ore 15 a Milano, ha avuto un break intorno alle 17 per poi riprendere circa un’ora dopo: un intervallo necessario a Benecchi per risolvere alcune problematiche impellenti relative proprio a squadra e società. Il Varese in questo momento non dispone infatti di campi di allenamento, perché le utenze di “Franco Ossola” e “Varesello” sono state staccate e i giocatori hanno dovuto spostarsi in palestra per svolgere almeno una seduta di preparazione. A Masnago, tra l’altro, è in programma la prima giornata di ritorno domenica prossima, contro il Verbano, quindi sarà necessario riattivare al più presto lo stadio. Oppure trovare un’altra sede per la partita, ipotesi attualmente al vaglio. Benecchi è comunque intervenuto finanziariamente per il saldo di alcune fatture correnti.

Torniamo però al tavolo delle trattative: l’impressione è che l’accordo di massima stilato nei giorni scorsi resti in piedi, ma che Benecchi e Fadani stiano limando e “mercanteggiando” (termine da non leggere con accezione negativa) un po’ su tutti i punti del documento che andrà firmato da ambo le parti. Tra l’altro, in ballo, c’è anche la permanenza dello stesso Benecchi all’interno della società, cosa che potrebbe essere definita nel corso dei “lavori”. Chi invece non farà più parte del “giro” sarà Fabrizio Berni, che ha definitivamente salutato la compagnia.

Sarà quindi mercoledì il giorno giusto per completare l’operazione? L’auspicio è quello, anche perché – come detto – il tempo stringe su più fronti e la squadra, così come i tifosi, hanno necessità di garanzie. Ben sapendo che sono parole già scritte in passato, ma dalle quali non possiamo prescindere.