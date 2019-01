La trattativa per il Calcio Varese andrà al “terzo round”

Serve ancora del tempo per annunciare la chiusura della trattativa tra Claudio Benecchi ed Enrico Fadani per la cessione delle quote del Calcio Varese. Gli incontri tra le due parti, iniziati lunedì e proseguiti quest’oggi – martedì 9 gennaio – avranno bisogno di un terzo round nel quale, auspicabilmente, si dovrebbe arrivare alla firma.

Questa sera il proprietario uscente Benecchi ha confermato un certo ottimismo; Fadani dovrà confrontarsi un’ultima volta – si spera – con il proprio entourage (e presumibilmente con i suoi finanziatori) ma a detta del numero uno biancorosso i passi da fare sono ormai pochi.

La speranza di tutti è che il passaggio di proprietà si avveri perché il Varese appare sempre più in difficoltà anche nelle piccole cose. La squadra si è allenata sul campo di Calcinate del Pesce e domenica dovrebbe regolarmente ospitare a Masnago il Verbano, ma le utenze saranno rese disponibili solo per la partita fino a quando la società inizierà a pagare gli arretrati. Intanto Idrissa Camara, il capitano della squadra di Domenicali, è rientrato dalle vacanze trascorse in Guinea Bissau spegnendo le voci di un possibile addio. Sempre più difficile invece il rientro alla base degli argentini. A meno che la trattativa societaria si sblocchi in senso positivo, una volta per tutte.