Fadani: “Il Varese mi interessa, ma con presupposti certi”

Come anticipato in QUESTO articolo, la trattativa per la cessione delle quote del Calcio Varese attualmente nelle mani di Claudio Benecchi è in lenta evoluzione. Il proprietario attuale professa un cauto ottimismo in vista dei nuovi incontri con Enrico Fadani, l’avvocato tedesco interessato a rilevare il club biancorosso. Proprio quest’ultimo è ufficialmente intervenuto nel dibattito con una nota che conferma il prosieguo della trattativa e spiega il motivo per cui è necessario attendere ancora per uno sviluppo della stessa.

«In merito alla trattativa in corso per la cessione delle quote della società Calcio Varese si conferma l’interesse già evidenziato. Si ritiene inoltre opportuno precisare che l’operazione si basa su un piano finanziario pluriennale condiviso con importante fondo d’investimento estero. Attualmente sono in corso vari colloqui e verifiche con le autorità comunali per accertare la sussistenza dei presupposti dell’investimento pluriennale. L’operazione come presentata in Comune di Varese avrà esclusivamente un proseguo in caso di esito positivo delle verifiche in corso. Onde evitare ulteriori voci non veritiere, si precisa che l’intervento ha una copertura finanziaria adeguata per realizzare importanti interventi pluriennali ma sarà solamente attuato di fronte a precisi condizioni e presupposti tuttora in corso di verifica. La trattativa con dott. Benecchi si sta svolgendo positivamente ma è ovviamente condizionata della verifiche summenzionate. I colloqui con le autorità comunali sono attualmente in corso e ulteriori chiarimenti saranno rilasciati a conclusione delle verifiche». Enrico Fadani