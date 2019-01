Domenica 20 gennaio 2019, alle 17, la città di Varese rende omaggio a Emilio Bortoluzzi, uomo, medico e poeta, presso il Salone Estense del Comune.

La serata è l’omaggio e il ringraziamento della città a un suo protagonista e nel contempo l’opportunità di conoscere da vicino gli ideali che lo animavano e il testamento culturale e morale che ci lascia.

Interverranno il Sindaco di Varese Davide Galimberti e la Direttrice della Biblioteca Civica Chiara Violini. A seguire, tavola rotonda moderata da Moreno Bernasconi con: Giuseppe Armocida, Dino Azzalin, Mario Chiodetti, Silvio Raffo.

CHI E’ EMILIO BORTOLUZZI

Emilio Bortoluzzi, primario e docente universitario, uomo di cultura, poeta e amante della musica profondamente radicato nel proprio territorio, ha contribuito per decenni al suo sviluppo scientifico e culturale, con grande impegno pratico ed ideale.

Cresciuto a Varese dove la madre si trasferì, da Venezia, dopo la morte prematura del marito Arturo – imprenditore – Bortoluzzi ha segnato il territorio con la sua personalità versatile e il suo amore per la terra che l’ha accolto e cresciuto, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del sistema sanitario varesino per il bene di tutta la comunità.

Ma non fu soltanto uomo di scienza e di medicina. Grazie alla frequentazione di figure di spicco come Carlo Foà, Amintore Fanfani, Gulio Einaudi, Piero Chiara, il Gran Lombardo Dante Isella (di cui era cognato) ed altri, partecipò attivamente ad un movimento di “accelerazione culturale” del Paese (come amava dire) in un momento in cui esso era assolutamente necessario dopo gli Anni bui del Ventennio.

Per tutta la vita condusse una feconda ricerca poetica e pubblicò dodici raccolte di poesie, l’ultima delle quali all’età di novantacinque anni.

Membro del Rotary club di Varese, nel 1991 fondò e diresse fino al 2000 il periodico di informazione e cultura la “Ruota”, rivista dei club Rotary del Seprio; dal 1998 al 2003 fu presidente dell’Associazione Amici dell’Università dell’Insubria e fu socio sostenitore della Gioventù Musicale e della Società Varesina dei Concerti.

L’11 dicembre scorso il Centro di Rianimazione dell’Ospedale di Circolo di Varese è stato intitolato alla memoria di Emilio Bortoluzzi, da lui fondato nel 1971 e diretto fino al 1989.

IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO