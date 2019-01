Xante Battaglia e l’arte arcaica

L’Associazione Culturale On the Road Art Gallery, presenta sabato 26 gennaio alle ore 17.30 presso lo spazio di via Postacastello 10 la mostra “Arcaico e post arcaico” personale dell’artista Xante Battaglia.

Xante Battaglia è pittore e scultore italiano nato a Gioia Tauro nel 1943. E‘ uno dei più importanti artisti internazionali viventi, le sue “velate” sono famose quanto i tagli di Fontana, gli impacchettamenti di Christo, le Marylin di Warhol e i linguaggi illustrativi di Haring. Ai più l‘artista è conosciuto come l‘interprete del post arcaico proprio perché dà vita alla figura femminile, alla Grande Madre che ha dato origine all‘universo e lo sostiene.

È riconosciuto a livello mondiale per la sua arte ricca di significati, sottratti alla realtà e ricostruiti con l’abile uso di contaminazioni culturali che si avvalgono della conoscenza dei principali eventi politici e di cronaca. Un dialogo gremito di segni decisi, demistificazioni e trasgressioni che rendono il Maestro assolutamente unico nel suo genere.

Professore emerito della Cattedra di Pittura presso l’Accademia di Brera (Milano), Torino e Venezia, a partire dal 1967, Xante Battaglia anticipa l’austriaco Arnulf Rainer, “sfregiando” i miti del tempo. Il suo celebre sfregio demistificatorio su Papa Montini del ’68, solo molti anni più tardi, sarà ripreso da Maurizio Cattelan con Giovanni Paolo II come soggetto. Inoltre, con i suoi oggetti binari, precorre lo stile di Jeff Koons. Storicamente la Transavanguardia è stata anticipata indubbiamente da Battaglia e Warhol nel gennaio del 1977 a New York.

La mostra, dopo l’inaugurazione, prosegue fino al 16 febbraio con i seguenti orari: da giovedì a sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00, gli altri giorni, anche la domenica, si riceve su appuntamento telefonando a Fabrizio Galli cell. 3387617034 e a Silvana Papa cell. 3398642458.