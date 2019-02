Associazioni, corsa all’adeguamento degli statuti. Una serata per saperne di più

La spada di Damocle della burocrazia è fissata: entro le ore 23.59 del 2 agosto 2019. Questa è la dead line comunicata chiaramente dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”.

Una chiamata ad affrettarsi che nella Città Metropolitana di Milano interessa oltre 3.000 realtà tra Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale. Per il territorio dell’Alto Milanese, CSV Centro di Servizio per il Volontariato Città Metropolitana di Milano in collaborazione con Fondazione Ticino Olona e Comune di Legnano, organizza una serata esplicativa mercoledì 13 febbraio, ore 20.30, presso Sala Leone Da Perego via Gilardelli 10 in Legnano.

“A livello tecnico la chiamata all’adeguamento obbligatorio dello Statuto interessa solo le Onlus, le OdV e le APS già iscritte ai rispettivi Registri – afferma Ivan Nissoli, Presidente CSV Milano – detto questo la Circolare sottintende bene la posta in gioco: il continuare a operare sul Territorio con i requisiti fiscali intatti e, soprattutto, assicurarsi che la propria realtà, automaticamente, risulti iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, continuando così a partecipare ai Bandi onerosi emanati dalla Pubblica Amministrazione, a poter ricevere il 5×1000 e a poter far fare ai donatori le detrazioni fiscali. Chi non si adegua potrebbe poi sperimentare stop forzati in attesa della qualifica di Ente del Terzo Settore. Sembrerà una mera questione burocratica insomma – conclude Nissoli – ma mettere mano al proprio Statuto è un’operazione complessa, al tempo stesso di forma, di contenuto e di senso. I tempi brevi dettati dalla scadenza portano a dover non indugiare e prendere tempestivamente in mano la sfida, aiutati da esperti del non profit. Noi di CSV Milano rinnoviamo la nostra disponibilità ad accompagnare il non profit al cuore della Riforma, tracciando percorsi condivisi, ‘costruendola’ insieme, avanzando uniti verso un Terzo Settore a tutti gli effetti inedito”.

La serata, con la partecipazione degli esperti provenienti da CSV Milano, Francesco Aurisicchio ed Eliseo Morese, si snoderà in quattro macro tematiche atte a delineare lo stato di avanzamento parlamentare della Riforma del Terzo Settore, in dettaglio l’esame approfondito dei contenuti della Circolare ministeriale, i passi concreti che le non profit dovranno mettere in campo per adeguare i propri Statuti e, infine, come il Centro di Servizio le supporterà in questa delicata fase.

Per partecipare all’incontro è obbligatoria la registrazione gratuita compilando il form online. Per ulteriori informazioni e per ricevere materiali propedeutici contattare farenonprofit@ciessevi.org – 02. 45475857 o visitare il sito www.csvlombardia.it/milano e www.terzosettoreincostruzione.it