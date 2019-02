Banco Bpm: espugnare Berlino per continuare a sognare

Il cielo sopra Berlino dovrà essere per forza di cose biancorosso nella serata di mercoledì 26 febbraio, quando la Banco Bpm Busto scenderà nella vasca dello Spandau 04 per la nona giornata del girone di Len Champions League di pallanuoto maschile. Un appuntamento importante per i Mastini che sono attualmente secondi nel proprio girone ma devono rintuzzare il ritorno di Olympiacos e Szolnoki, due squadre capaci di sollevare il trofeo negli anni scorsi, intenzionate a riacciuffare e superare la squadra di Baldineti.

Il KO subito dalla Sport Management a Spalato ha complicato le cose – ma i croati potranno fare male anche ad altre pretendenti alle Final Eight – e il successo in volata di Siracusa ottenuta sabato non ha ridato particolare morale al Banco Bpm, intenzionato però a replicare la vittoria sui berlinesi ottenuta alle “Manara” nel girone di andata (8-6).

I tedeschi sono, a propria volta, ancora in corsa per la qualificazione alla fase finale e quindi non concederanno nulla a Mirarchi e compagni che dovranno sudarsi il successo. Lo Spandau è comunque un’altra delle grandi della pallanuoto continentale, con 4 coppe Campioni in bacheca oltre a 33 titoli nazionali. E con un fattore campo violato, un questa edizione della Champions, soltanto dallo Jug Dubrovnik capolista del Gruppo B proprio davanti a Busto.

«Dobbiamo riprenderci dopo la brutta partita di Siracusa – spiega Baldineti – ma speriamo tutti di fare una buona prova che non significherà per forza vincere ma almeno giocare meglio di quanto fatto in Sicilia». Ma il tecnico ligure sa anche che Busto, a Berlino, vuole dare una zampata importante per la graduatoria. Il match si giocherà a partire dalle 19 e sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player.