Banda di ladri “marsigliesi” picchia automobilista e fugge con l’auto

Una banda di malviventi, probabilmente provenienti dalla città francese di Marsiglia, ha seminato il panico a Busto Arsizio sabato mattina. Un bandito è stato arrestato mentre altri due sarebbero riusciti a fuggire dall’Italia e a varcare il confine, facendo perdere le loro tracce.

Il gruppo era tenuto sott’occhio da tempo dalle forze dell’ordine operative a Malpensa in quanto erano dediti ai furti di carte di credito tra i viaggiatori dello scalo. Questa volta, però, sono stati inseguiti fino a Busto Arsizio dove si sono schiantati con l’auto, proseguendo per un tratto la fuga a piedi. Uno di loro è stato subito arrestato dalla Polizia Stradale che era sulle loro tracce, gli altri due sono riusciti a rubare un’altra auto dopo aver preso a pugni il proprietario.

La rapina violenta è avvenuta in via Misurina nella tarda mattinata di sabato e il conducente è stato portato in ospedale con ferite al volto e in stato di shock. I due banditi sono riusciti ad allontanarsi e a varcare il confine di Ventimiglia, facendo perdere le loro tracce a Marsiglia.