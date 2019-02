Il benessere inizia dalla prima colazione

In virtù del successo degli anni passati, dell’importanza educativa e dell’alto gradimmento di bimbi e ragazzi che frequentano le nostre scuole e proprio stimolati dagli stessi, l’azienda comunale CMS Spa di Cassano Magnago ha pensato di proporre anche quest’anno l’iniziativa “Prima colazione a scuola”.

«Si tratta come ogni anno di puntare sull’educazione alimentare dei nostri studenti ponendo particolare attenzione sul pasto che spesso e volentieri trascuriamo o di cui sottovalutiamo la fondamentale importanza» spiega il sindaco Nicola Poliseno.

«Vogliamo rendere consapevoli i giovani cassanesi e le famiglie che consumare una buona, salutare e completa prima colazione è parte integrante di uno stile di vita corretto e che lo stesso ha importanti effetti positivi sulla salute psicofisica dello studente. In funzione di tutto ciò, la nostra CMS Spa in collaborazione col Gruppo Fabbro, con il prezioso contributo della Tecnologa Alimentare e delle nostre ottime cuoche nelle due settimane passate, tutti gli studenti delle scuole cassanesi, circa 1950 alunni, hanno consumato una buona e sana colazione, svolgendo contemporaneamente una vera e propria lezione di educazione alimentare. Frutta, yogurt, cereali, fette biscottate, oltre naturalmente al latte e al the sono stati gli alimenti principe delle mattinate. Per l’occasione ogni scuola è stata fornita di tovagliette graficamente personalizzate con consigli e ricette appositamente realizzate da CMS Spa, tutto reso più accattivante da ambientazioni tratte da cartoni animati. Sottolineiamo che tutto ciò è stato realizzato senza alcun addebito di costo a studenti e famiglie, considerando questo progetto come grande investimento educativo per la nostra società. I grandi progetti si costruiscono sulle gambe delle persone e per questo l’Amministrazione Comunale ringrazia l’amministratore unico Paolo Rolandi, tutto lo staff della CMS e tutte le persone che hanno collaborato positivamente alla realizzazione dell’edizione 2019 della prima colazione a scuola. “Le giornate dovrebbero iniziare sempre con abbondanti abbracci, baci, carezze e… colazioni!!!”».