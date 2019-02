Carnevale 2019: tutti gli eventi in provincia di Varese

Il carnevale 2019 è ormai alle porte e in molti paesi del Varesotto le Pro Loco, scuole, associazioni e amministrazioni comunali sono alle prese con i preparativi di eventi e sfilate dei carri allegorici.

Anche quest’anno stiamo raccogliendo in questo articolo tutti gli eventi organizzati cercando di valorizzare il lavoro dei tanti volontari che si adoperano ogni anno per rendere speciale questa tradizione.

Ecco una raccolta dei principali eventi organizzati nei vari comuni del Varesotto. Nel caso ci fosse sfuggito qualcosa e volete segnalarcelo potete compilare questo modulo.

Tutti quelli che abbiamo raccolto fino ad ora sono in questo elenco:

Agra carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Albizzate carnevale 2019

“L’uomo sulla luna, gli alieni tra di noi”, è questo il tema scelto per l’edizione 2019 del carnevale albizzatese che quest’anno si svolgerà il 2 marzo con ritrovo alle 14 nel piazzale Sefro. La tradizionale sfilata di maschere e carri partirà alle 14.30 per percorrere la via Marconi, Col di Lana, Carabelli, Podgora, Garibaldi, Bruni e Manzoni. Alle 16 è previsto l’arrivo in piazza IV novembre dove è organizzata la tappa conclusiva con musica e frittelle.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Angera carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Arcisate carnevale 2019

Sabato 9 Marzo Carnevale di Arcisate 2019: il programma prevede alle ore 14.00 la partenza del corteo dei carri allegorici da Brenno Useria; alle ore 14.50 la presentazione dei carri davanti al Municipio di Arcisate; alle ore 15.20 l’arrivo del corteo all’area feste del parco Lagozza dove verranno distribuite le chiacchiere ed inizierà l’animazione; alle ore 15.45 grande spettacolo di “Lallo Pampam Show”, spettacolo di comicità, mimo, giocoleria ed equilibrismo capace, con strumenti insoliti, di catturare grandi e piccini, regalando un vivace spaccato dell’arte di strada. Non mancheranno i giganteschi gonfiabili. Punto di ristoro curato dagli Alpini

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Arsago Seprio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Azzate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Azzio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Barasso carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Bardello carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Bedero Valcuvia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Besano carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Besnate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Besozzo carnevale 2019

La Pro Loco organizza il Carnevale per la serata di venerdì 8 marzo alla Sala Duse. Durante la serata ci sarà la grande sfilata di Carnevale e la premiazione della Mascherina D’Oro. Non mancheranno le sorprese!

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Biandronno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Bisuschio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Bodio Lomnago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brebbia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Bregano carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brenta carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brezzo di Bedero carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brinzio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brissago-Valtravaglia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brunello carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brusimpiano carnevale 2019

Sabato 9 marzo, ore 12.00 risottata presso Piazza Lago; ore 19.30 festa in maschera presso il “Salone Mutuo Soccorso” in via della Repubblica, 7 con apericena servito da “Aperoad di Rocco” e dj musica (adukti 20,00 €, bambini fino a 14 anni 10,00 €. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Brusimpiano.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Buguggiate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Busto Arsizio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cadegliano-Viconago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cadrezzate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cairate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cantello carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Caravate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cardano al Campo carnevale 2019

Sabato 9 marzo, organizzato dalla Pro Loco

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Carnago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Caronno Pertusella carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Caronno Varesino carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Casale Litta carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Casalzuigno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Casciago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Casorate Sempione carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cassano Magnago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cassano Valcuvia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castellanza carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castello Cabiaglio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castelseprio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castelveccana carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castiglione Olona carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castronno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cavaria con Premezzo carnevale 2019

Carnevale Ghiaccio e Fuoco Domenica 3 Marzo 2019. Dalle ore 16.00 nell’area mercato. Ore 17.30 spettacolo “Messer della Brace”; ore 18.00 falò della Vecchia. L’evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Protezione Civile, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cazzago Brabbia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cislago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cittiglio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Clivio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cocquio-Trevisago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Comabbio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Comerio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cremenaga carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Crosio della Valle carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cuasso al Monte carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cugliate-Fabiasco carnevale 2019

Domenica 3 marzo, 39a edizione del Carnevale di Cugliate Fabiasco organizzato dalla Pro Loco, il programma: ore 13.30 ritrovo in Piazza Andreani . Ore 14.00 inizio della sfilata con l’accompagnamento del Corpo Musicale di Cugliate; animazione con artisti di strada ed arrivo al Centro Sportivo di via Torino. Risotto offerto per tutti e premiazione di carri e gruppi.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cunardo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Curiglia con Monteviasco carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cuveglio carnevale 2019

Sabato 2 marzo, 9a edizione del Carnevale in valle organizzato dalle pro Loco di Cuvio e Cuveglio con sfilata Cuvio – Cuveglio di carri allegorici e gruppi mascherati. ore14.15 partenza da Cuveglio zona Valcuvia Shops; ore 14.45 sosta presso il Centro Commerciale La Bofalora; ore 15.30 arrivo al Parco Comunale di Cuvio.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cuvio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Daverio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Dumenza carnevale 2019

Sabato 9 marzo, organizzato dalla Pro Loco: ore 15.00 spettacolo bimbi; ore 19.00 stand gastronomico; ore 21.00 musica e balli con Alessandro. Per info prolocodumenza@gmail.com

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Duno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Fagnano Olona carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Ferno carnevale 2019

Sabato 9 marzo, promosso dalla Pro Loco e – novità di quest’anno – dalle associazioni. Sul percorso anche le esibizioni di gruppi folkloristici, gli Sbandieratori e i Frustatori

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Ferrera di Varese carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gallarate carnevale 2019

Sabato 9 marzo edizione 2019 del GallCarnaval

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Galliate Lombardo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gavirate carnevale 2019

Domenica 3 marzo 40a edizione del Carnevale Gaviratese organizzato dalla Pro Loco di Gavirate, nel centro storico dalle 14.30 sfileranno Re Scartozz e la sua Corte, i carri allegorici, i frustatori di Ferno, la banda Majorettes di Rovello Porro.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gazzada Schianno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gemonio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gerenzano carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Germignaga carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Golasecca carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gorla Maggiore carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gorla Minore carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gornate Olona carnevale 2019

Tradizionale sfilata in maschera di Gornate Superiore dalle ore 14.00 (in caso di maltempo nella giornata di domenica 3 Marzo si terrà la sfilata si terrà a Castiglione Olona).

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Grantola carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Inarzo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Induno Olona carnevale 2019

Sabato 2 marzo, dalle 15, Carnevale al Centro Ricreativo Civico Rebelot (Via Piffaretti). Chiacchiere, zucchero a velo e cioccolata.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Ispra carnevale 2019

Sabato 9 marzo si festeggia il Carnevale. Dalle 14 e 30 grande divertimento per grandi e piccini con una grande sfilata animata da giocolieri e spettacoli per bambini. Alla fine, salamelle chiacchiere e dolcetti. Il centro storico sarà giusto al traffico.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Jerago con Orago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Lavena Ponte Tresa carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Laveno-Mombello carnevale 2019

È in programma per il 9 marzo il Carnevale Mombellese. Come da tradizione, l’oratorio di Sant’Arialdo e l’Associazione Mombello viva organizzano la giornata di festa. Si inizia da mezzogiorno con polenta e salamini in Piazza Santo Stefano e si continua in piazza con la tradizionale maschera del Bortolo Ciuchet scortato dai gruppi mascherati e il suo discorso. Alle 14 e 30 ci sarà l’esibizione del Circolo Macaggi, alle 16 le premiazioni della maschere più belle e alle 16 e 30 la “condanna” del Bortolo Chiuchet. Una giornata nel segno della tradizione; in caso di maltempo la festa si terrà al Teatro Franciscum mentre la polentata all’oratorio.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Leggiuno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Lonate Ceppino carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Lonate Pozzolo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Lozza carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Luino carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Luvinate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Maccagno con Pino e Veddasca carnevale 2019

Sabato 9 marzo, il programma inizia alle ore 10.00 ritrovo in località Gabella; ore 11.00 sbarco del’Imperatore Ottone I al lungolago Girardi e partenza del corteo verso piazza V. Veneto, discorso dell’Imepratore e consegna delle chiavi; ore 11.30 corteo imperiale lungo le vie del borgo antico fino a piazza Roma (Maccagno Inferiore); ore 12.30 distribuzione di risött e lüganega.iscrizione di mascherine, gruppie maschere adulti; ore 14.00 animazione e giochi per tutti a cura dell’Associazione Progetto Zattera; ore 15.30 sfilata e omaggio alle mascherine, premiazione del gruppo e della maschera più bella. (In caso di maltempo il Carnevale di Maccagno si terrà presso l’oratorio).

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Malgesso carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Malnate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Marchirolo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Marnate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Marzio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Masciago Primo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Mercallo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Mesenzana carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Montegrino Valtravaglia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Monvalle carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Morazzone carnevale 2019

Due eventi per il carnveale Morazzonese: il primo è domenica 3 marzo organizzato dalla Pro Loco. Alle 14 ritrovo in piazzale Avis e sfilata per le vie con arrivo all’Oratorio dove continua la festa(In caso di maltempo rinviata al 9 marzo). Giovedì 7 marzo, ritrovo alle 20 e 30 per la sfilata che parte da piazza delle scuole medie e arriva fino al campo sportivo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Mornago carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Oggiona con Santo Stefano carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Olgiate Olona carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Origgio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Orino carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Osmate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Porto Ceresio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Porto Valtravaglia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Rancio Valcuvia carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Ranco carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Saltrio carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Samarate carnevale 2019

Domenica 3 marzo corteo dei carri di tutte le frazioni da Verghera a Samarate, con animazione. Sabato 9 si replica a San Macario, sempre con carri e gruppi da tutte le frazioni

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Sangiano carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Saronno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Sesto Calende carnevale 2019

Domenica 3 marzo, Carnevale Sestese: ritrovo alle 13.30 dall’Abbazia, alle 14.00 sosta in Comune per la consegna delle chiavi a Carline Marietta. Alle 16 ritorno in Abbazia per giochi e e chiacchiere.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Solbiate Arno carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Solbiate Olona carnevale 2019

Sabato 9 marzo, dalle 14.30 giochi, musica, gonfiabili, sfilata dei costumi, premiazioni e golosità per tutti presso l’oratorio di Solbiate Olona. Verranno premiate le maschere più giovane, originale, fai da te e di gruppo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Somma Lombardo carnevale 2019

Sabato 2 marzo va in scena il Carnevale Sommese 2019. La giornata di festa avrà inizio alle ore 13.30 con il ritrovo delle maschere in piazza Visconti. La partenza della sfilata è poi fissata per le 14. All’arrivo in area mercato le chiavi della città saranno consegnate alle maschere sommesi Giuvanin e Rosina. Per tutto il pomeriggio sarà in funzione lo stand gastronomico. In caso di maltempo la festa sarà spostata a sabato 9 marzo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Sumirago carnevale 2019

Domenica 3 marzo a Sumirago presso la sala “Dal Bello” parco villa Molino in via san Lorenzo: ore 14.30 spettacolo teatrale realizzato dall’oratorio di Quinzano, a seguire spettacolo del gruppo teatrale Artelandia “Il Gatto con gli stivali; dolci e frittelle per tutto il pomeriggio; ore 17.30 premiazione “famiglia mascherata”, premiazione sottoscrizione.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Taino carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Ternate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Tradate carnevale 2019

Sabato 9 marzo, a Tradate in occasione del Carnevale 2019 torna la sfilata con carri allegorici e maschere: il corteo sarà a tema, celebrerà Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Travedona-Monate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Tronzano Lago Maggiore carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Uboldo carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Valganna carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Varano Borghi carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Varese carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Vedano Olona carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Venegono Inferiore carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Venegono Superiore carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Vergiate carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Viggiù carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Vizzola Ticino carnevale 2019

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI