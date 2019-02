Caronnese, obiettivo vittoria a Caravaggio

Settima giornata di ritorno per il campionato di Serie D. Nel Girone B la Caronnese sarà impegnata domenica 17 febbraio (ore 14.30) sull’ostico campo del Caravaggio.

I rossoblu, dopo il bel successo contro il Darfo Boario, seppur con qualche brivido finale, cercano ora una vittoria in trasferta che nel 2019 ancora manca.

Dopo i due pareggi (entrambi per 2-2) contro Pontisola e Pro Sesto e la sconfitta di Rezzato, i ragazzi di mister Achille Mazzoleni proveranno di portarsi a casa tre punti da Caravaggio per non perdere contatto nella lotta per il terzo posto.

Sugli altri campi, il Como primo in classifica sarà impegnato a Legnago, mentre il Mantova ospiterà al “Martelli” il Villa d’Almè. In zone playoff impegni casalinghi per la Pro Sesto, contro l’Ambrosiana, e per il Rezzato, opposto allo Scanzorosciate.