Carrefour si arrende, chiuso il supermercato di via Magenta

L’espansione dei supermercati a Busto Arsizio subisce una battuta d’arresto. A cadere è il punto vendita Carrefour di via Magenta che, a partire dal 1 febbraio, risulta chiuso.

La notizia era nell’aria da tempo ed è stata ufficializzata nei giorni scorsi con un cartello all’ingresso del supermercato. Si tratta del primo supermercato di dimensioni importanti che chiude in città.

Effettivamente la piazza in cui operava Carrefour era già abbastanza piena con un Tigros e un U2 ad una manciata di metri e nei prossimi mesi diventerà ancora più affollata. Lidl, infatti, dopo aver aperto un punto vendita a Beata Giuliana ha presentato il progetto per raddoppiare la sua presenza in città con un supermercato che verrà costruito nella vecchia sede della Pietro Carnaghi, sempre in via Magenta.

Return to the Mobile Edition.