Il Cinemino apre le porte a DigitaLife

Crocevia di cultura, di scambio e di interazione, Il Cinemino si configura come uno spazio culturale e aggregativo dove condividere esperienze cinematografiche, una sorta di esperimento sociale e culturale.

Il progetto, realizzato grazie a una campagna di crowdfunding online, è nato dall’idea di un gruppo di amici che in questi anni ha lavorato nel mondo del cinema e della televisione.

Inaugurata poco più di un anno fa, lo scorso ottobre la sala di via Seneca 6 era stata sequestrata dalla polizia per violazioni in materia di sicurezza.

Il 14 febbraio, dopo cento giorni di chiusura, Il Cinemino ha riaperto le sue porte al pubblico inaugurando così una nuova stagione ricca di appuntamenti.

Per il ciclo “I Lunedì del Cinemino”, la serata di lunedì 4 marzo sarà dedicata a DigitaLife e proporrà proiezione del film e incontro con il regista Francesco G. Raganato.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.30 al Cinemino, in via Seneca 6, Milano.

L’accesso alla sala proiezioni sarà consentito ai soli tesserati Sei Seneca (per tesserarsi basta cliccare qui e compilare il form online).

Tutti gli aggiornamenti sulle prossime tappe del tour sul sito www.digitalife.org e sui canali social di riferimento: Facebook, Instagram, Twitter.